Mercato: le Béninois David Kiki débarque en Roumanie

Libre depuis son départ d’Arda Kardzhali en Bulgarie en fin juin dernier, David Kiki a trouvé un nouveau club. L’international béninois s’est engagé pour deux ans avec Farul Constanța en première division roumaine.

Nouveau point de chute pour David Kiki. L’international béninois va évoluer la saison prochaine à Farul Constanța en Roumanie. Le latéral gauche s’est engagé pour deux ans avec le club de première division roumaine. L’annonce a été faite ce samedi 25 juin 2022 via un communiqué sur le site officiel du club.

« A partir d’aujourd’hui, le défenseur gauche David Enagnon Kiki est le nouveau joueur de notre équipe, après avoir signé un contrat valable pour les deux prochaines années », lit-on dans le communiqué du club qui a fini 5è lors de la saison écoulée.

Né le 25 novembre 1993 au Bénin, David Kiki découvre ainsi son troisième championnat après la France et la Bulgarie. Dans l’hexagone, David Kiki a joué à Belfort, Niort et Brest. En Bulgarie, il est passé par Montana et Arda Kardzhali.

Régulièrement convoqué en équipe nationale, le joueur qui compte 30 cap en sélection a disputé en juin dernier avec les Écureuils, les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Des rencontres mal négociées par les poulains du sélectionneur intérimaire Moussa Latoundji qui se sont inclinés face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1).