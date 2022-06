Mercato : le Bayern passe à l’attaque pour Sadio Mané

Selon les informations du Times, le Bayern Munich a fait une première offre à Liverpool pour Sadio Mané. Une proposition rejetée par les Reds.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Bayern Munich compte bel et bien attirer Sadio Mané dans ses rangs lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, après avoir pris la température auprès du joueur, les Bavarois sont passés à l’attaque. En effet, selon les informations du Times, les champions d’Allemagne ont formulé une première offre à Liverpool pour l’attaquant sénégalais.

Selon le média britannique, l’offre des Munichois serait de 24,5 millions d’euros, plus 4,5 millions d’euros de bonus. Une proposition immédiatement rejetée par le club de la Mersey, qui espère encore retenir son joueur dont le contrat en Angleterre court jusqu’en juin 2023. Annoncé sur le départ, Sadio Mané, qui est actuellement avec la sélection sénégalaise, avait entretenu le flou sur son avenir samedi soir après la victoire des Lions de la Teranga contre Bénin (3-1).

« Arrêtez! J’ai parlé de ça hier en rigolant, avec une pointe d’humour et cela a fait le tour du monde. Maintenant il faut s’arrêter là (rires). On verra ce qui va se passer. Je suis encore sous contrat avec Liverpool. C’est un club que je respecte. Les fans m’ont adopté depuis le premier jour. Pour ce qui est de l’avenir, on verra bien », avait lâché le champion d’Afrique. Le feuilleton Sadio Mané ne fait que commencer.