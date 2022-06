Mercato: le Bayern Munich dans la course pour Kalidou Koulibaly

Annoncé du côté du FC Barcelone, Kalidou Koulibaly pourrait finalement atterrir au Bayern Munich. Le géant bavarois cherche à enrôler le Sénégalais pour renforcer sa défense centrale.

Très actif sur le marché des transferts avec trois joueurs déjà achetés dont l’attaquant de Liverpool Sadio Mané, le Bayern Munich n’est toujours pas rassasié. Le club bavarois veut désormais renforcer son secteur défensif. Et les dirigeants munichois ont pensé à Kalidou Koulibaly pour accomplir cette tâche.

En effet, selon le quotidien sénégalais wiwsport, le club bavarois a trois cibles pour la charnière centrale, Kalidou Koulibaly serait premier sur la liste suivie de Matthis De Ligt (Juventus) et en fin Gleison Bremer (Torino FC). En fin de contrat en juin 2023 avec Naples, le Sénégalais ne compte plus poursuivre l’aventure avec le club napolitain et l’aurait déjà fait savoir à ses dirigeants.

De leur côté, les Partenopei ont déjà ouvert la porte à un départ du champion d’Afrique en titre à condition que ce dernier ne signe pas en Série A pour venir renforcer un adversaire local. Reste désormais au Bayern Munich de lancer les démarches pour s’offrir le capitaine des Lions de la Téranga surtout que le Barça et même le PSG n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier.