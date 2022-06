Mercato : le Bayern Munich confirme l’arrivée de Sadio Mané

Dans des propos rapportés par Sky Sports ce vendredi soir, le directeur sportif du Bayern Munich a confirmé que Sadio Mané allait bel et bien rejoindre le club munichois. Il ne manque que l’officialisation de l’opération.

Il n’ y a désormais plus le moindre doute. Sadio Mané va revêtir les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine. Plus tôt dans la journée de ce vendredi, plusieurs médias allemands et anglais, dont Sky Sports affirmait que les Munichois avaient réussi à trouver un accord avec Liverpool, autour d’un montant de 40 M€, pour s’attacher les services du Sénégalais.

Une information confirmée par le directeur sportif du Bayern Munich ce vendredi soir. Arrivée de Liverpool à l’aéroport de Munich, après avoir sans doute réglé les derniers détails du transfert, Hasan Salihamidžić a déclaré : «Oui, Sadio Mané va venir au Bayern Munich», comme l’a rapporté Sky Sports. Le dénouement de l’un des feuilletons du mercato est tout proche. L’officialisation du départ de Sadio Mané pour la Bavière devrait intervenir dans les prochaines heures.

Liverpool n’a pas attendu le départ du champion d’Afrique pour lui trouver un remplaçant. Les Reds ont signé le prolifique jeune buteur uruguayen Darwin Nunez pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros (bonus compris).