Mercato: l’Atletico Madrid ferme définitivement la porte à Cristiano Ronaldo

L’Atletico Madrid ne signera pas l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo et cette décision est définitive, a déclaré vendredi le président du club Enrique Cerezo, fermant ainsi la porte à une éventuelle arrivée du Portugais chez les Colchoneros cet été.

S’exprimant lors de la présentation du défenseur Nahuel Molina, Cerezo a déclaré que l’international argentin nouvellement recruté était « la dernière pièce » du puzzle. Cela signifie que l’équipe de Diego Simeone est complète, selon Cerezo.

Molina a rejoint l’Udinese, et l’Atletico Madrid a également fait venir Samuel Lino et Axel Witsel pour grossir leurs rangs. C’était après les départs de Luis Suarez, Sime Vrsaljko et Hector Herrera. « Avec cette signature… nous avons réussi à intégrer la dernière pièce que nous recherchions », a déclaré Cerezo. « Je répète, pour les journalistes, avec cette signature, nous avons réussi à intégrer la dernière pièce que nous recherchions », a-t-il insisté.

Une sortie qui sonne comme une réponse définitive du club espagnol sur le dossier Ronaldo, alors qu’un groupe de supporters de l’Atletico Madrid avait manifesté son opposition ferme à une potentielle arrivée de l’ancien joueur du rival madrilène. Cerezo avait déjà déclaré que tout accord pour amener Ronaldo chez les Colchoneros depuis Manchester United était « pratiquement impossible ».

Ronaldo, qui est le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, semble prêt à quitter Manchester United après que les Red Devils n’aient pas réussi à se qualifier pour l’UEFA Champions League 2022/2023.