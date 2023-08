Mercato: la presse espagnole annonce un accord total entre Neymar et le Barça

D’après les informations dévoilées par El Chiringuito, ce vendredi, Neymar et le FC Barcelone se seraient mis d’accord pour une arrivée du brésilien en Catalogne dès cet été.

Plus désiré par le PSG, Neymar est proche de trouver une porte de sortie. La presse espagnole annonce depuis plusieurs jours un possible retour du brésilien dans son premier club européen: le FC Barcelone. Dans ce sens, El Chiringuito assure ce vendredi que le joueur se serait mis d’accord avec les Blaugranas sur les termes d’un possible contrat. Il signerait pour deux ans, plus une année en option, et toucherait 13 M€ par saison, d’après le média espagnol.

Désormais, le FC Barcelone doit trouver un accord avec la direction parisienne, et cela ne semble pas aisé. En effet, pour boucler le deal, le Barça imposerait une condition à Neymar. Il doit dans un premier temps résilier son bail actuel avec le PSG. Ce n’est pas une mince affaire puisqu’il touche environ 30 M€ par an, et ce jusqu’en 2026.

D’un autre côté, le champion d’Espagne en titre doit faire de la place dans son effectif et dégraisser une nouvelle fois, avant de pouvoir accueillir le brésilien. Vous l’aurez compris, même si un accord est annoncé entre les deux parties, la concrétisation du retour de Neymar au FC Barcelone est encore loin. Il reste tout de même trois semaines dans ce mercato estival pour que toutes les parties impliquées tombent d’accord. Pour rappel, selon les dernières informations de la presse française, le PSG serait prêt à faciliter un départ de Neymar cet été. Affaire à suivre…

