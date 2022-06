Mercato : la 3è offre du Bayern pour Sadio Mané

Selon les informations de Bild ce mardi, le Bayern Munich va faire une troisième offre à Liverpool pour Sadio Mané. cette fois ci, le champion d’Allemagne va proposer 35 M€ fixes plus 5 M€ de bonus.

Le Bayern Munich ne se cache plus désormais. Le club bavarois a fait de Sadio Mané sa priorité lors de ce mercato estival et va tout mettre en œuvre pour attirer l’attaquant sénégalais. Et selon Bild, la direction munichoise va passer la troisième vitesse pour le champion d’Afrique. En effet, le média allemand affirme que les bavarois vont formuler une troisième offre pour l’attaquant des Reds.

La même source indique que les champions d’Allemagne en titre vont proposer, cette fois, 35 M€ fixes plus 5 M€ de bonus. Suffisant pour convaincre Liverpool? Bild explique que les vice-champions d’Angleterre veulent surtout récupérer les 41 M€ investis sur Mané en 2016. L’offre du Bayern se rapproche donc de plus en plus des attentes du club de la Mersey.

D’ailleurs la direction bavaroise se montre particulièrement confiante sur ce dossier et pense pouvoir tout finaliser dans les prochaines semaines. Pour rappel, Liverpool avait repoussé les deux dernières propositions (25 M€ + 5,5 M€, 27,5 M€ + 7,5 M€) formulées par le Bayern Munich.