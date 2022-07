Mercato : Kane ou Ronaldo pour remplacer Lewandowski? Oliver Kahn répond

Dans des propos rapportés par Bild, le président du Bayern Munich a ouvert la porte à une arrivée de Harry Kane dans l’avenir. Par contre le dirigeant bavarois a encore une fois exclu le recrutement de Cristiano Ronaldo.

C’est officiel depuis ce samedi, Robert Lewandowski va rejoindre le FC Barcelone. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature de contrat pour que le joueur polonais soit présenté par les Catalans. En Allemagne, on planche déjà sur le remplaçant de Lewy sur le front de l’attaque bavaroise. Dans ce sens, le nom d’Harry Kane, sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, a été soumis au président du Bayern Oliver Kahn.

Dans des propos rapportés par Bild l’ancien gardien de but n’a pas caché un intérêt pour l’international anglais, même s’il pense qu’il ne peut être recruté cet été. « Pourrait-on recruter Kane cet été ou l’été prochain ? Je vous rappelle qu’il est sous contrat avec Tottenham. Il s’agit bien sûr d’un top buteur, mais tout cela n’est qu’un rêve pour l’avenir. Nous verrons bien ce qu’il se passe”, a lâché le dirigeant Munichois, avant de fermer la porte, une nouvelle fois, à une arrivée de Cristiano Ronaldo.

“Tout le monde aime CR7 et tout le monde sait quel joueur fantastique il est. Mais chaque club a sa philosophie, et je ne sais pas si le Bayern enverrait le bon signal en le recrutant. » Visiblement, malgré la perte de leur meilleur buteur de ces dernières années, le Bayern Munich ne compte pas faire de folie pour le remplacer. Et la direction bavaroise compte certainement sur sa nouvelle recrue, Sadio Mané, pour prendre le flambeau.