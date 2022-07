Mercato: Kalidou Koulibaly proche de rejoindre Chelsea?

Selon The Athletic ce mardi, Chelsea serait sur le point de boucler l’arrivée du défenseur napolitain Kalidou Koulibaly.

Titulaire indiscutable dans l’axe de la défense du Napoli, Kalidou Koulibaly impressionne chaque saison par ses prestations, ce qui attise la convoitise de plusieurs clubs. Ces dernières semaines, l’international sénégalais a été annoncé sur le départ par les médias italiens, qui citent le Barça comme sa destination favorite. Toutefois, les Partenopei n’étaient pas ouverts à un départ de leur élément.

“Aucune offre officielle n’est arrivée pour Koulibaly de la part d’autres clubs, mais son contrat va expirer et pour nous il représente tellement, nous parlons tous les jours avec lui. Aurelio De Laurentiis lui a fait une offre qu’il ne peut pas refuser” a récemment déclaré le directeur sportif du club italien. Mais ce mardi, le journaliste Fabrice Hawkins et le média anglais The Athletic annoncent en chœur que Chelsea serait en passe de boucler l’arrivée du champion d’Afrique en titre.

Les deux clubs seraient sur le point de trouver un accord autour de 40 millions d’euros. Kalidou Koulibaly signerait un contrat de trois ans avec Chelsea. Après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, les Blues récupèreraient un renfort de poids pour leur défense.