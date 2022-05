Mercato: Kalidou Koulibaly au Barça? Son agent répond

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, l’agent de Kalidou Koulibaly est revenu sur les nombreuses rumeurs envoyant son poulain dans un autre club cet été, notamment au FC Barcelone. Fali Ramadani assure que pour le moment, aucune négociation n’est ouverte entre son joueur et une autre équipe.

En fin de contrat avec le Napoli en juin 2023, Kalidou Koulibaly est annoncé partant du club italien cet été. D’ailleurs, selon la presse européenne, plusieurs grosses écuries auraient fait de l’international Sénégalais leur priorité, avec le FC Barcelone en tête. En effet, le profil du Lion de la Teranga plairait énormément à Xavi. Mais Koulibaly semble encore loin d’un départ. En tout cas, c’est ce qu’a assuré son agent dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

« Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n’y a pas de négociations avec d’autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club », a ainsi assuré Fali Ramadani.

Une prolongation de contrat avec le Napoli n’est pas à écarter pour Kalidou Koulibaly. En attendant de faire la lumière sur son avenir, le défenseur va débuter avec le Sénégal, les qualifications pour la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire. Les Lions de la Teranga affronteront le Bénin le 4 juin prochain à Dakar, pour leur premier match de ces éliminatoires.