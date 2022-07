Mercato: Jules Koundé en route vers le FC Barcelone

Courtisé par Chelsea et le Barça, Jules Koundé va finalement s’engager avec le club catalan. Les Blaugranas ont trouvé un accord avec le FC Séville pour le transfert du Franco-béninois.

Il reste encore des détails à régler mais Jules Koundé devrait être blaugrana la saison prochaine. Longtemps courtisé par Chelsea, le Franco-béninois a choisi la Catalogne pour poursuivre sa progression. Selon les informations de Goal, le FC Barcelone a trouvé un accord pour signer le joueur de 23 ans en provenance de FC Séville pour un montant de base de 50 millions d’euros plus des bonus.

Capable de jouer en tant que défenseur central ou latéral droit, l’international tricolore plait beaucoup à Xavi Hernandez qui a fait le forcing auprès de ses dirigeants pour s’attacher les services de l’ancien bordelais. L’entraîneur culé souhaite en effet associer le Sevillan à Andreas Christensen, arrivé libre cet été en provenance de Chelsea.

Selon Goal, le Barça souhaite également faire deux achats pour boucler son mercato estival, au moins dans le secteur défensif. Et les vice-champions d’Espagne envisagent de s’offrir deux cadres des Blues, Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Mais l’opération pourrait être compliquée, voire impossible. En cause, la position de l’entraîneur du club londonien, Thomas Tuchel, qui a doublement fermé la porte à un départ de ses défenseurs.

« C’est une question difficile parce que je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut« , a déclaré Tuchel la semaine dernière. « À un moment donné, il s’agit de savoir ce que nous voulons« . Dossier à suivre……