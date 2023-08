Mercato: Jonathan Kodjia rebondit en Ligue 2 Française

-Publicité-

Jonathan Kodjia est confronté à un nouveau défi. Depuis son départ de Umm Salal (Qatar), l’avant-centre ivoirien n’a pas eu de club et a décidé de se retrouver en France.

Le mardi 22 août, le FC Annecy a révélé la signature de l’attaquant expérimenté qui a joué pour Aston Villa en Premier League. Le joueur de football âgé de 33 ans a signé un contrat d’une saison avec le club français. De plus, il a disputé 63 matchs en Ligue 2, y compris contre le Stade de Reims, Cherbourg, Amiens, Angers et le Stade Malherbe de Caen. Ce joueur, qui a marqué 108 buts dans sa carrière professionnelle, va contribuer à l’avancement d’Annecy.

Pour rappel, de parents ivoiriens, Jonathan Kodjia est né en France. Pendant qu’il joue dans un club de la région parisienne au niveau district, le Stade de Reims le remarque et lui accorde son premier contrat professionnel en 2008. Le 20 mai 2016, Jonathan Kodjia a été sélectionné pour la première fois avec la Côte d’Ivoire lors d’un match amical contre la Hongrie (0 – 0). Deux semaines plus tard, il marque son premier but avec les Éléphants lors de la rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 contre le Gabon (victoire 2-1).

