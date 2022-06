Mercato : Cristiano Ronaldo de retour au Sporting? le club portugais répond

Dans des propos relayés par Record, le directeur sportif du Sporting Lisbonne, Hugo Viana, a déclaré qu’un retour de Cristiano Ronaldo dans le club portugais, était impossible à ce jour.

Malgré ses 18 buts inscrits en Premier League lors de la saison qui vient de s’écouler, Cristiano Ronaldo n’a pu aider Manchester United a retrouver les sommets du football anglais. Mécontent du début de mercato très calme de sa direction, le quintuple Ballon d’Or est d’ailleurs annoncé sur le départ par plusieurs médias européens. L’un des clubs cités pour recevoir l’attaquant des Reds Devils n’est autre que le Sporting Portugal, son club formateur.

Mais dans des propos relayés par Record, le directeur sportif des Leões, Hugo Viana, a mis un terme aux rumeurs : « Un retour de Cristiano Ronaldo ? Je pense qu’aujourd’hui, c’est impossible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il veut aller et on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de Cristiano, c’est toujours différent. Et je pense qu’il a encore un an de contrat ».

De toute évidence, Cristiano Ronaldo ne devrait pas bouger de Manchester United cet été. Selon les dernières informations de ESPN, la direction mancunienne a décidé de fermer la porte à double tour pour sa superstar portugaise. Le média américain explique que le board des Reds devils s’attend tout simplement à ce que le capitaine de la sélection portugaise honore sa dernière année de contrat.