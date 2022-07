Mercato: courtisé par le Real Madrid, Serge Gnabry rempile au Bayern Munich

Le Bayern Munich a prolongé de deux ans le contrat de son ailier Serge Gnabry qui est désormais lié aux Bavarois jusqu’en 2026, alors que l’international allemand est courtisé cet été par le Real Madrid.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Serge Gnabry restera finalement en Bavière. L’ailier du Bayern Munich a prolongé de deux ans son contrat avec le club munichois. L’officialisation a été faite ce samedi par les champions d’Allemagne en titre via un communiqué sur leur site officiel.

«Le FC Bayern a prolongé prématurément le contrat avec le joueur national Serge Gnabry jusqu’en 2026. Le joueur offensif de 27 ans est venu du Werder Brême en 2017 et a depuis célébré quatre championnats allemands, deux victoires en Coupe DFB avec le club et a été un joueur important dans cette année historique de six titres en remportant la Ligue des champions», a annoncé le Bayern Munich.

«Nous sommes heureux que Serge Gnabry ait prolongé son contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2026. Serge est devenu un visage du FC Bayern, c’est un international allemand, dangereux pour marquer – et il a encore du potentiel qu’il exploitera. Serge, comme l’ont montré les bonnes discussions de confiance avec lui et ses conseillers, s’identifie à notre chemin et au FC Bayern. Il est au cœur de notre équipe, il a beaucoup donné au club jusqu’à présent et il continuera d’être un joueur important pour nous», a, de son côté, déclaré Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club.

Pièce maîtresse de l’attaque des champions d’Allemagne en titre, Gnabry qui a fait une très belle saison avec le club bavarois est souvent cité dans les papiers du Real Madrid. Mais l’avenir du joueur d’origine ghanéenne est désormais scellé en Bavière.