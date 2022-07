Mercato Clermont: la mise au point de Cédric Hountondji sur son départ à Angers

Le défenseur béninois Cédric Hountondji a réagi à son transfert à Angers SCO cet été en provenance de Clermont Foot. L’Écureuil en a profité pour faire une mise au point sur son départ du club auvergnat.

«Le Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu’il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu’il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien,

sous l’impulsion d’un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l’été 2021. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir. Néanmoins, le Clermont Foot 63 restera heureux d’avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu’il a apporté ces trois dernières saisons», a écrit lundi le club Auvergnat, officialisant ainsi le départ de l’international béninois qui s’est engagé avec Angers SCO jusqu’en 2026.

Une sortie à laquelle a répondu le joueur de 28 ans sur ses comptes sociaux. Dans un court message posté sur Twitter, le Béninois a fait une mise au point sur son départ du club clermontois.

«Amis clermontois, une nouvelle page de ma carrière se tourne, je veux remercier le coach Gastien, mes coéquipiers ainsi que tous les supporters. Je souhaitais un nouveau challenge sportif et en avait informé le club. Toute autre version ne correspond pas à la réalité», a clarifié l’international béninois sur Twitter. «Je n’ai jamais triché, sur et en dehors du terrain. Je suis reconnaissant de tout ce que Clermont m’a apporté et je leur souhaite le meilleur», a répondu Cédric Hountondji à son désormais ancien club.