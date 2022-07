Mercato – Clermont Foot: transfert imminent pour Cédric Hountondji à Angers

Selon la presse française, le défenseur central de Clermont Foot, Cédric Hountondji, va s’engager cet été avec le SCO Angers. Le transfert de l’international béninois devrait être bouclé d’ici les prochaines heures.

Après trois saisons passées à Clermont Foot, Cédric Hountondji va, sauf retournement de dernière minute, changer de cap. L’international béninois, sous contrat avec le club clermontois jusqu’en juin 2023, va s’engager avec Angers. Désireux de s’attacher les services d’un défenseur d’expérience, le club angevin a en effet jeté son dévolu sur le joueur auvergnat (81 matchs, 2 buts), dont la dernière en Ligue 1 qu’il a été contraint d’achever en mars après une fracture du bras.

« On l’attend ce soir (dimanche) ou lundi. C’est intéressant d’avoir des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Parce qu’on a beaucoup de jeunes qui ont besoin d’être encadrés. On a besoin de ces joueurs qui sont avancés dans leur carrière et donc forcément plus tournés vers l’équipe que vers eux-mêmes. C’est donc intéressant d’avoir un élément de plus dans cette zone d’âge, avec du vécu et du niveau « , a déclaré l’entraîneur de SCO, Gérald Baticle, après le match de pré-saison face à Laval (0-0), dimanche 13 juillet, à Segré.

Formé à Rennes, Cédric Hountondji est passé par Châteauroux, Auxerre et le Gazélec Ajaccio, en Ligue 2. L’international béninois (1,94 m) a ensuite connu des expériences compliquées au Levski Sofia (Bulgarie) et à New-York City avant de rentrer en France et à Clermont où il était devenu capitaine….