Mercato Chelsea: 5 indésirables mis en vente

Porté par ses nouveaux propriétaires super riches, Chelsea veut faire un carton dans ce mercato estival avec de recrues XXL annoncées. Les Blues vont également dégraisser l’effectif avec pas moins de cinq joueurs appelés à vider le plancher.

A l’instar de Manchester City ou encore d’Arsenal, Chelsea est à fond dans son mercato estival. Les Blues, portés par le consortium mené par Todd Boehly qui a racheté le club londonien, veulent faire un carton au cours de ce mercato. Raheem Sterling (Man City), Raphinha (Leeds) et Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United cet été, sont notamment les joueurs désirés par Chelsea.

Cinq joueurs sur le départ

Mais l’équipe dirigée par Thomas Tuchel veut également se débarrasser de plusieurs joueurs, histoire de faire de place aux nouveaux venus. Si Romelu Lukaku a déjà pris la direction de l’Inter Milan, le technicien allemand a également coché les noms de cinq pensionnaires du club qui seront vendus d’ici le début de la saison 2022-2023, comme l’informe le Daily Mail.

Le journal britannique cite d’abord le marocain Hakim Ziyech qui n’a vraiment pas convaincu depuis son arrivée en Angleterre. Le Lion de l’Atlas serait déjà en discussion tripartite avec les Blues et l’AC Milan pour un nouveau point de chute chez les Lombards. L’autre joueur appelé à quitter la barque londonienne est l’attaquant Timo Werner.

L’international allemand s’est révélé comme un vrai flop en Angleterre où il a pourtant eu plusieurs opportunités de s’illustrer. Le Daily Mail explique que la porte est ouverte pour lui, mais que les potentiels acheteurs tardent à se manifester.

Christian Pulisic figure aussi dans la liste des départs. L’ailier américain pourrait être offert à la Juventus en échange du défenseur Matthijs de Ligt. Les Blues souhaiteraient sacrifier le joueur et ajouter de l’argent pour convaincre la Juventus de lâcher son défenseur. L’AC Milan est aussi sur le coup. Callum Hudson-Odoi et Jorginho, à qui il reste un an de contrat et qui intéressent les Bianconeri, sont aussi des candidats au départ.