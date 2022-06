Mercato: « C’est pourquoi nous n’avons pas signé au PSG », l’agent de Mané déballe tout

Sadio Mané a rallié le Bayern Munich cet été après six saisons passées à Liverpool. Mais le Sénégalais aurait pu signer au PSG.

Sadio Mané est depuis quelques jours un joueur du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais a signé pour trois saisons avec le Bayern Munich qui a déboursé environ 40 millions d’euros pour convaincre le club anglais de libérer sa star. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, le champion d’Afrique en titre a préféré poursuivre l’aventure en Allemagne en raison notamment du peu de considération à son égard chez les Merseysiders malgré son statut.

Une situation qui avait beaucoup pesé dans les discussions avec les dirigeants bavarois qui ont su habillement convaincre le Lion de la Téranga de s’engager avec le champion d’Allemagne. Mais, cela aurait pu être le PSG. Puisqu’il y avait bel et bien des discussions entre les deux parties.

Invité en effet dimanche sur RMC Sport, Bacary Cissé, un des agents de Sadio Mané a confirmé qu’il y a eu des contacts entre l’ancien directeur sportif du club parisien, Leonardo, et le clan du natif de Bambaly. »Oui, le PSG a bel et bien ‘attaqué’ Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre… » , a-t-il fait savoir, relayé par Paris Fans.

Mais tout ceci fait désormais partie du passé, Sadio Mané étant bel et bien un joueur du Bayern Munich. L’ailier de 30 ans sera l’un des éléments clés du club bavarois pour la conquête de la Ligue des champions la saison prochaine. Le géant munichois n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour mettre sa nouvelle recrue dans de meilleures conditions avec un salaire estimé à 20 millions d’euros par an selon le quotidien allemand Bild.