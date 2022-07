Mercato: Bernado Silva d’accord pour rejoindre le FC Barcelone?

Selon le quotidien catalan Sport, le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Les Sky Blues demandent 100 millions d’euros pour libérer leur joueur.

Bloqué pour le moment dans le dossier Robert Lewandowski par le Bayern Munich, le FC Barcelone pourrait retrouver le sourire ailleurs. En effet, selon les informations du média catalan Sport, le milieu de Manchester City aurait donné son accord pour rejoindre l’effectif de Xavi, via son agent Jorge Mendes ce dimanche. Un désir de départ qu’il aurait même déjà communiqué à son entraîneur Pep Guardiola, qui pourrait bien accepter de le laisser partir.

En effet, même s’il tient à son milieu portugais, le technicien espagnol a toujours clamé qu’il ne gardera jamais un joueur contre sa volonté. « Aujourd’hui, je crois que Bernardo Silva va continuer. Mais comme je l’ai toujours dit, depuis que je suis au Barça, je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas rester. Ce que je peux dire, c’est que Bernardo est important pour nous« , avait-il affirmé lors de la présentation d’un match caritatif entre Manchester City et le FC Barcelone.

Manchester City demande 100 millions d’euros

Même si Bernardo Silva est prêt à rejoindre le club FC Barcelone, le club catalan doit encore trouver un terrain d’entente avec son homologue anglais. Sport assure pour le moment que Manchester City ne voudrait pas descendre en dessous des 100 millions d’euros. Le club mancunien tiendra la main dans ses négociations, puisqu’il reste encore 3 ans de contrat à Silva chez les Cityzens. Toutefois, le quotidien précise que le Barça espère faire baisser les indemnités de transfert du portugais à 60 millions.

Les pourparlers s’annoncent encore une fois très difficiles pour Joan Laporta et son équipe. Mais si les Culés arrivaient à s’offrir Bernardo Silva, ce serait un renfort énorme pour le milieu Blaugrana. Avec les Cityzens la saison dernière, le joueur de la Seleçao a disputé 50 matches officiels au cours desquels il a inscrit 13 buts et délivré sept passes décisives. Au-delà de ses stats, Silva impressionne surtout par son apport dans le jeu, ce qui a fait de lui un titulaire indiscutable à Manchester City et au Portugal.