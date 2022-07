Mercato Bayern Munich: le départ de Lewandowski au Barça soulève des craintes chez Muller

L’inusable ailier du Bayern Munich, Thomas Muller, s’est aussi prononcé sur le départ de Robert Lewandowski, parti au Barça. Et pour l’international allemand, le vide laissé par le géant polonais sera difficilement comblé.

Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich cet été après huit années de bons et loyaux services. L’international polonais s’est engagé avec le Barça où il a signé un contrat de 3 ans. Un transfert largement commenté tant en Allemagne qu’en Espagne. Si l’entraîneur des Bavarois, Julian Nagelsmann, se réjouissait presque du départ du joueur de 33 ans, Thomas Muller s’inquiète lui de ce que réserve le futur pour les champions d’Allemagne sans leur prolifique buteur.

« Bien sûr, on ne sait pas à quoi s’attendre avec le départ d’un joueur qui a toujours marqué entre 30 et 50 buts par saison, a confié l’Allemand au quotidien Bild. Même si c’était inconscient, notre jeu était basé sur le fait de donner le ballon à Lewy. Il n’y avait pas de plan de jeu établi pour lui. Mais quand vous avez un attaquant comme ça dans l’équipe, vous le faites« .

« Maintenant les choses vont changer, et il sera passionnant de voir comment notre attaque se développe. L’objectif, c’est de ne pas s’asseoir ici dans six mois en se disant : ‘Il nous manque des buts, il y a un problème.’ (…) On ne va pas jouer à dix parce qu’il est parti. Il y aura des occasions pour d’autres joueurs. On ne marquera peut-être pas autant, mais ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas de réussite en tant qu’équipe« , a prévenu Müller.

De toute façon, le Bayern Munich a déjà tourné la page Lewandowski. Les Bavarois ont depuis fait le pari Sadio Mané pour les conduire une nouvelle fois sur le sommet de l’Europe. L’attaquant sénégalais a été recruté cet été en provenance de Liverpool.