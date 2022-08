Mercato Barça: rebondissement dans le dossier Frenkie de Jong

Alors que tout semblait indiquer un départ de Frenkie de Jong du Barça cet été, le milieu de terrain pourrait finalement rester en Catalogne.

C’est sans aucun doute le feuilleton interminable de ce mercato estival. Poussé vers la sortie par le Barça qui souhaite vendre son joueur pour alléger sa masse salariale, le Néerlandais est annoncé ces derniers jours en Premier League…..à Chelsea. Selon la presse espagnole, les Blues seraient disposés à accueillir le joueur de 25 ans dont le profil plairait énormément au milliardaire américain Todd Boehly. Et Thomas Tuchel, même s’il n’a pas fait expressément la demande, aurait donné son accord pour le choix de l’international oranje.

Mais visiblement, le Barça ne serait plus vraiment enclin à laisser partir son joueur. A en croire la dernière sortie médiatique de Joan Laporta, les Culés seraient désormais disposé à conserver le milieu de terrain. « La première chose à dire est que nous voulons que Frenkie reste à Barcelone. Nous aimons le joueur et l’être humain qu’il est. Je veux qu’il reste à Barcelone. C’est un joueur de grande qualité et un bon gars. Je sais aussi qu’il veut rester », a récemment déclaré le président Blaugrana dans un entretien accordé à CBS, ce qui aurait eu un écho particulier.

D’après Gerard Romero, Laporta aurait chuchoté la même chose à l’oreille de Jong, ce qui signifierait que son départ n’est plus aussi clair. Reste désormais à savoir si le Néerlandais va s’aligner sur cette volte-face de ses dirigeants, au grand dam de ses courtisans.