Mercato Barça: Manchester United passe à l’offensive pour de Jong

Selon les informations de Marca, Manchester United est passé à l’action pour s’offrir le milieu de terrain du Barça, Frenkie de Jong, avec une première offre de 80 millions d’euros pour convaincre les catalans de lâcher l’international néerlandais.

De grands changements sont attendus à Old Trafford cet été sous le nouveau manager Ten Hag, après la fin d’une campagne désastreuse de Manchester United au cours de laquelle les Red Devils ont terminé 6e. Et les Red Devils ont déjà commencé le ménage avec le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat. On parle de Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Edinson Cavani et Lee Grant, tous appelés à vider le plancher.

Mais qui dit départ dit arrivée. Dans ce schéma, les mancuniens ont déjà lancé les hostilités avec une première offre formulée au Barça pour s’attacher les services de son milieu de terrain Frenkie de Jong. Selon les informations de Marca, le club anglais a proposé 60 millions d’euros plus 20 millions en bonus à son homologue espagnol pour le convaincre de lâcher l’international néerlandais.

D’après les informations du quotidien madrilène, le coach des Red Devils a déjà personnellement appelé le joueur blaugrana pour tenter de le convaincre en lui présentant un projet autour de lui dans l’entrejeu. Il ne reste donc plus que le OK des barcelonais pour que le Néerlandais retrouve son compatriote en Angleterre. Sur ce coup, le club culé ne devrait pas opposer de résistance, étant donné que l’offre formulée par Manchester United se rapproche très sérieusement des demandes du Barça.