Mercato: après son départ de la Juventus, Chiellini a trouvé un nouveau club

Selon les informations de Sky Italia, l’ancien défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini va s’engager avec le Los Angeles FC, un club de la Major League Soccer aux Etats Unis.

Le mois dernier, Giorgio Chiellini annonçait son départ à la Juventus après la finale de la Coupe d’Italie contre l’Inter Milan: “Je cède la place à beaucoup de jeunes, l’année prochaine je ne serai pas là, lundi je dirai au revoir à mon stade et celui de Florence sera le dernier match. Je dis au revoir avec joie à cette équipe, dont je serai toujours le plus grand fan”. Mais l’ex international italien ne va pas rester longtemps sans équipe.

À peine la saison terminée, le défenseur tient déjà son nouveau club. En effet, selon les informations de Sky Italia, l’ancien Bianconeri va rebondir aux États-Unis, en Major League Soccer. Le média annonce qu’un accord a été trouvé entre le joueur et le Los Angeles FC. Il ne manque plus que la signature de Chiellini. Après avoir passé toute sa carrière en Italie, le champion d’Europe va donc découvrir un nouveau championnat à 37 ans.

Pour rappel, Giorgio Chiellini à la Juventus, c’est 17 saisons pour neuf championnats d’Italie remportés avec les Turinois, en plus de cinq Coupes et cinq Supercoupes d’Italie. Son association avec Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli en défense restera à jamais dans la légende du club.