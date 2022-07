Mercato: Après Lewandowski, le Barça fonce sur César Azpilicueta

Après Robert Lewandowski, Franck Késsié ou encore Raphina, César Azpilicueta pourrait également débarquer en Catalogne. Le Barça négocie déjà avec Chelsea pour un transfert du défenseur espagnol.

Malgré sa situation financière très délicate, le Barça est très actif dans ce mercato estival. Sans faire pour autant de grosses dépenses, le club catalan a déjà raflé de belles recrues. C’est notamment le cas de Franck Késsié arrivée libre de l’AC Milan, de Christensen, de Raphinha et tout dernièrement de Robert Lewandowski débarqué la semaine dernière en provenance du Bayern Munich.

Et le club espagnol ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pense déjà à son prochain. La direction blaugrana souhaite en effet s’offrir les services de César Azpilicueta. Le joueur de 33 ans plait énormément aux vice-champions d’Espagne qui avaient tenté en vain de l’arracher à Chelsea l’été dernier. Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté droit de la défense, le natif de Pampelune a plus que de l’expérience à apporter. De son côté, Azpilicueta n’est pas contre un départ à Barcelone et aurait même déjà donné son accord pour un retour dans son pays.

Et d’après Mundo Deportivo, l’opération serait en de très bonne voie. Le Barça a déjà formulé une offre pour le défenseur que les Blues devraient accepter. L’international espagnol devrait de son côté signer un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Le seul problème qui pourrait retarder le transfert concerne le remplaçant de la star espagnole. L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel veut en effet trouver le remplaçant de l’ancien marseillais avant tout départ de son latéral droit. Peut être Jules Koundé? Les Londoniens sont en négociations avec le FC Séville pour un transfert du défenseur français, également courtisé par les Barcelonais.