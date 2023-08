Mercato: après le FC Séville, un autre club recale Sergio Ramos

-Publicité-

Après le FC Séville, c’est au tour du Besiktas de recaler le défenseur espagnol Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du PSG cet été.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au PSG cet été, la légende du Real Madrid Sergio Ramos ne compte pas raccrocher les crampons. Toutefois, le joueur âgé de 37 ans peine à se trouver un nouveau point de chute. Après avoir été recalé par le FC Séville, l’ancien international espagnol s’est fait rembarrer par le Besiktas. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient un possible accord entre les deux parties, le club turc est sorti du silence ce lundi soir.

« Talisca et Sergio Ramos, des footballeurs à succès qui occupent une place importante sur le marché mondial du football grâce à leurs qualités, que chaque club, chaque président et chaque manager aimeraient voir dans son équipe, ont également été à l’ordre du jour des transferts de notre club. En conséquence, Anderson Talisca et son club, ainsi que Sergio Ramos ont été contactés et les négociations, qui ont été menées dans le meilleur intérêt de notre club, ont été interrompues en raison de désaccords sur des questions financières. Nous soumettons respectueusement cette décision à l’information du public et de nos supporters.« , a expliqué le Besiktas dans un communiqué.

Kulübümüzden Açıklama



Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023 - Publicité-

Après les épisodes de Séville et du Club América, une nouvelle opportunité s’éloigne pour l’ancien capitaine du Real Madrid. Les jours défilent et la clôture imminente du marché estival des transferts doit certainement peser lourd dans l’esprit du joueur. Tandis que la presse espagnole suggère que Sergio Ramos pencherait pour un maintien en Europe, il se pourrait bien que la MLS représente la meilleure issue pour le vétéran espagnol âgé de 37 ans.

