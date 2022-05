Mercato: Après le Bayern, Sadio Mané dans le viseur du Real Madrid

Courtisé par le Bayern Munich qui cherche à l’enrôler pour remplacer Robert Lewandowski, annoncé au Barça, Sadio Mané pourrait prendre la direction de l’Espagne. Le Real Madrid serait également venu aux nouvelles pour l’attaquant de Liverpool.

Le Real Madrid et Liverpool s’affrontent ce samedi 28 mai au stade de France dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Reds et en course pour le Ballon d’Or 2022, Sadio Mané sera bien entendu très suivi au cours de ce choc des titans. Mais pas que par les fans du cuir rond. Les Madrilènes auront également un œil sur l’attaquant sénégalais et ce, pour bien d’autres raisons.

Ciblé par le Bayern Munich, le champion d’Afrique est également dans le viseur du Real. Les Merengues, après l’échec retentissant du dossier Mbappé, souhaitent passer à autre chose et auraient jeté leur dévolu sur l’ailier de 30 ans, auteur de 23 buts et 5 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues cette saison. Comme le rapporte AS dans son édition du jour, la finale de Ligue des Champions, disputée ce samedi à 21 heures, pourrait même tout changer pour l’avenir du Sénégalais.

En fin de contrat en juin 2023 avec Liverpool alors que les négociations pour une prolongation sont toujours au point mort, Sadio Mané pourrait être tenté par une aventure loin de l’Angleterre. Mais en attendant, le natif de Bambali ne pense qu’à la finale de la Ligue des champions. Une compétition que le joueur de 30 ans rêve de remporter pour la deuxième fois de sa carrière.

«Je répondrai à la question après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des Champions», avait lâché le champion d’Afrique 2022, interrogé par Sky Sport sur son avenir.