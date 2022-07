Mercato: Après Kalidou Koulibaly, Chelsea fonce sur un joueur du PSG

Chelsea FC serait entré en négociation avec le PSG pour le transfert de Presnel Kimpembe

Chelsea poursuit activement son mercato estival. Après le sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, le club anglais fonce sur un autre défenseur. Et les Londoniens ont jeté leur dévolu sur le parisien Presnel Kimpembe. Le PSG a déjà fixé le prix de son défenseur à 50 millions d’euros avec 10 millions d’euros de bonus.

Chelsea n’a pas encore formulé une offre pour l’international français, mais estime qu’il y a un écart sur l’évaluation de la valeur du joueur qui serait de 20 millions d’euros… et qu’il vaudrait seulement 30 M€. Thomas Tuchel est le plus grand fan du joueur et tient absolument à le faire venir.

Le joueur voulait quitter le club la saison dernière, déçu et surpris du recrutement de Sergio Ramos, coéquipier avec lequel les relations sont très fraîches. La rumeur Milan Škriniar a fini par le convaincre de quitter le club et les Parisiens ne comptent pas le retenir pour autant…