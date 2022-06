Mercato: annoncé au Real Madrid, Tchouaméni entretient le flou sur son avenir

Après la défaite de la France contre le Danemark (1-2) en Ligue des nations vendredi dernier, Aurélien Tchouaméni a affirmé qu’il n’avait pas encore fait son choix concernant son futur club au micro de Téléfoot.

C’est l’un des feuilletons du mercato d’été. Ciblé par les plus grands clubs européens, le prodige de Monaco Aurélien Tchouaméni est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid par la presse française et espagnole. Alors qu’un accord est attendu dans les prochains jours entre les Monégasques et les Merengues pour officialiser le transfert, le jeune milieu de terrain a assuré face à la presse après la défaite de la France contre le Danemark, ne pas encore avoir choisi son futur club.

Interrogé au micro de Téléfoot sur les rumeurs de transfert qui tournent autour de lui, Tchouaméni a déclaré: « C’est une position dans laquelle j’ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, ça veut dire que je fais de bonnes choses. » Relancé sur un éventuel choix déjà fait, l’international français est catégorique: « Non, pas encore. »

Pourtant, la semaine dernière, RMC Sport affirmait que l’AS Monaco et le Real Madrid étaient sur le point de tomber d’accord pour un transfert d’Aurélien Tchouaméni autour de 100 millions avec les bonus. Le PSG est également sur le dossier et serait prêt à faire une offre beaucoup plus généreuse que celle des Merengues. La Casa Blanca va-t-elle subir un nouvel échec à la Kylian Mbappé?