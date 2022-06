Mercato : Angel Di Maria finalement vers le Barça?

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin cet été, Angel Di Maria pourrait finalement rejoindre le FC Barcelone selon plusieurs médias espagnols.

Après sept saisons du côté du PSG, Angel Di Maria a récemment fait ses valises et va devoir se trouver un nouveau club. Et l’Argentin est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Mais ces dernières semaines, c’est la Juventus qui est annoncée comme favorite pour recevoir l’ancien joueur du Real Madrid. Sauf que plusieurs médias espagnols annoncent que le FC Barcelone pourrait jouer un mauvais tour au club italien.

En effet, selon le site espagnol Relevo, » El Fideo » préfère jouer en Espagne et la direction catalane aurait même déjà pris contact avec Di Maria et son entourage. Selon le média espagnol, les deux parties seraient proches d’un accord. Les dirigeants verraient son arrivée d’un bon œil en raison de son expérience, de sa polyvalence et de son excellent état de forme.

Barça y Di María, operación en el horno. 🔥🔜



El argentino prefiere jugar en España y el área deportiva azulgrana, con la que ya ha tenido contactos, lo ve con muy buenos ojos. Experiencia, polivalencia y rendimiento inmediato. Ambas partes han hablado y quieren hacerlo. pic.twitter.com/8h5r1dSj1D — Relevo (@relevo) June 6, 2022

Si ce transfert se concrétise, Di Maria rejoindra la liste des quelques joueurs à avoir portés les maillots du Real Madrid et du FC Barcelone. Récemment, dans une interview accordée à TyC, l’Argentin a néanmoins confié qu’il aurait préféré rester au PSG.

« Je voulais rester, j’avais un contrat pour deux ans. Le premier, je l’ai joué, pour le deuxième les deux parties devaient être d’accord. A partir de janvier, j’ai dit au club que mon idée était de rester, et ils m’ont dit qu’ils devaient voir ce qui allait se passer. C’est possible que l’élimination contre le Real Madrid et tout le bordel qu’il y a eu aient joué en ma défaveur », avait ainsi expliqué Di Maria.