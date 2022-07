Mercato: Alexis Sanchez en route vers Marseille?

En fin de contrat dans un an à l’Inter Milan, Alexis Sanchez pourrait atterrir à l’Olympique de Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international chilien est ouvert à une arrivée chez le club phocéen.

Alors qu’il avait fait de la Liga et de la Premier League ses priorités pour sa future destination, Alexis Sanchez va t-il retourner sa veste. La réponse semble positive au vue des dernières informations venant de la presse italienne. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’international chilien n’est plus contre une aventure dans les autres championnats notamment en Ligue 1. Le journal au papier rose révèle d’ailleurs que le joueur de 33 ans, en fin de contrat dans un an avec l’Inter Milan, est ouvert à une signature à l’OM.

Du côté des Phocéens, on se réjouit de la bonne évolution du dossier. D’après le média italien, les dirigeants marseillais espèrent finaliser l’opération d’ici la fin du weekend ou au plus tard la semaine prochaine. Reste cependant à régler deux détails importants avant de voir l’ancien du Barça porter le maillot marseillais la saison prochaine.

D’abord, Alexis Sanchez va devoir trouver un accord avec l’Inter Milan pour résilier sa dernière année de contrat et pourrait recevoir 5 M€ dans ce cadre, toujours d’après la Gazzetta dello Sport. Ensuite, les vice-champions de France doivent dégraisser pour trouver une place à leur future recrue. Plusieurs joueurs sont déjà poussés vers la sortie dont Bamba Dieng. Mais le Sénégalais ne veut pas entendre parler de départ.

