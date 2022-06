Mercato : accord total entre le Real Madrid et Monaco pour Tchouaméni

Selon les informations de Marca ce mardi, le Real Madrid et Monaco sont tombés d’accord pour le transfert du jeune milieu français Aurélien Tchouaméni. Le montant total de la transaction devrait dépasser les 100 millions d’euros.

Cette fois-ci, c’est fait. Le Real Madrid tient sa deuxième recrue du mercato. Après avoir bouclé l’arrivée d’Antonio Rudiger, il y a quelques jours, les Merengue sont tombés d’accord avec Monaco pour l’arrivée du prometteur Aurélien Tchouameni. L’information a été révélée ce mardi au même moment par Marca et The Athletic et confirmée dans la foulée par RMC Sport.

Le montant total de l’opération devrait dépasser les 100 millions d’euros. Selon les informations des médias français ces derniers jours, les négociations portaient autour d’un transfert de 80 millions d’euros, auxquels s’ajouterait 20 millions de bonus. Une belle affaire pour l’ASM qui avait dépensé 20 M€ en 2020 pour recruter Tchouaméni. Le milieu monégasque devrait quant à lui signer un bail de 5 ans avec le Real.

Aurélien Tchouaméni, actuellement avec l’équipe de France pour disputer la Ligue des nations, était également courtisé par Liverpool et le PSG. Le jeune joueur a été le patron du milieu de Monaco cette saison, disputant 35 matchs en Ligue 1 pour trois buts et deux passes décisives. L’international Français va donc poursuivre sa progression au sein de la Casa Blanca, aux côtés des Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro.