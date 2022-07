Mercato : accord entre le Barça et le Bayern pour Lewandowski

La presse espagnole est unanime ce samedi matin, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont tombés d’accord pour le transfert de Robert Lewandowski. Le polonais devrait rallier la Catalogne dans les prochaines heures pour y signer son nouveau contrat.

Malgré une situation financière, toujours délicate, le FC Barcelone réalise des folies sur ce mercato estival. Après avoir attiré Franck Kessié et Andreas Christensen (transfert gratuit pour les deux joueurs), les Blaugranas se sont offert ensuite Raphinha pour 70 millions d’euros. Et ce n’est pas fini, puisque le deuxième de la dernière édition de Liga est sur le point de frapper son plus grand coup lors de cette fenêtre des transferts.

En effet, les principaux médias espagnols annoncent ce samedi qu’un accord de principe a été bouclé entre le Bayern et le Barça pour le transfert de Robert Lewandowski. L’ancien buteur du Borussia Dortmund devrait rallier la Catalogne dans les prochaines heures pour y passer sa visite médicale et signer son contrat où un bail de trois ans, avec une en option, l’attend.

Le montant de l’opération devrait tourner autour des 50 millions d’euros bonus inclus (45 millions + 5 millions en variables). Des chiffres correspondant à la dernière offre acceptée par les dirigeants Munichois et confirmés dans la foulée en Allemagne par Bild et Sky Sport. Robert Lewandowski a donc gagné son bras de fer contre ses dirigeants et va rejoindre l’armada offensive du Barça, déjà composée d’Ousmane Dembélé, de Ferrand Torres, de Pierre Emerick Aubameyang ou encore d’Ansu Fati. L’Europe peut trembler.