Mercato: accord de principe entre Chelsea et Galatasaray pour Ziyech

Une opportunité de départ se profile enfin pour Hakim Ziyech (30 ans). Comme rapporté par Fabrizio Romano et corroboré par RMC Sport, le joueur international marocain se dirige vers la Turquie : Chelsea et Galatasaray ont préliminairement conclu un accord pour le transfert du talent marocain. Malgré cela, la prudence demeure de rigueur du côté du club de Londres, suite aux complications de l’hiver dernier avec le PSG et celles de l’été avec Al Nassr.

Pour rappel, Hakim Ziyech devait rejoindre le PSG l’hiver dernier, avant que le transfert ne capote finalement. Chelsea avait notamment envoyé des mauvais documents à son homologue parisien au moment de conclure le deal. Ensuite, cet été, le demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc devait rejoindre Al Nassr en Arabie saoudite, mais ce transfert a également échoué. Selon certains échos, Ziyech a échoué lors de la visite médicale en raison d’un problème à son genou gauche.

S’il signait enfin à Galatasaray, Ziyech évoluerait aux côtés de Mauro Icardi, Wilfried Zaha ou Dries Mertens. Une belle opportunité de relancer sa carrière au ralenti depuis son départ de l’Ajax. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Chelsea, Hakim Ziyech a disputé très peu de rencontres la saison dernière, notamment neuf matchs entre février et mai.

