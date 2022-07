Mercato: à 38 ans, Mickaël Poté rempile avec Magusa Turk Gücü

Sous contrat avec Magusa Turk Gücü depuis janvier dernier, Mickael Poté va poursuivre l’aventure avec le club du Chypre du Nord. L’attaquant béninois a prolongé son contrat de deux ans avec la formation chypriote, soit jusqu’en 2024.

Mickaël Poté prolonge l’aventure avec Magusa Turk Gücü. L’attaquant béninois a prolongé son bail de deux années supplémentaires avec le club chypriote. L’Écureuil est désormais lié à sa formation jusqu’en 2024. Auteur de 17 buts en 19 matchs, le natif de Lyon opte donc pour la continuité, lui qui a signé en fin décembre dernier.

A 38 ans, Mickaël Poté va continuer à distiller son expérience au MTG qui survole depuis des années le championnat chypriote avec 9 championnats de ligue remportés, 6 coupes de la fédération, 2 coupes du président et 1 super coupe de Chypre. Un nouveau défi pour le taureau béninois qui n’a visiblement pas envie de se reposer malgré plus de 20 ans passés en carrière professionnelle.

Toujours convoqué en sélection

Cadre indispensable du vestiaire des Écureuils, Michael Poté est régulièrement convoqué en sélection où il compte huit titularisations pour deux buts marqués. Sa dernière convocation remonte à juin 2022, dans le cadre des première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Deux rencontres mal négociées par les Écureuils qui se sont inclinés face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1).