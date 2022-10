Menaces d’armes nucléaires et bombes sales: les Etats-Unis haussent le ton contre la Russie

Les Etats-Unis ont clairement signifié à la Russie qu’ils ne resteront pas indifférents si elle fait recours à l’arme nucléaire dans la guerre qui l’oppose à l’Ukraine. Washington a insisté sur d’éventuelles conséquences graves pour Moscou.

Anthony Blinken, le Secrétaire d’État américain, a averti Vladimir Poutine des conséquences sur son pays, en cas de recours à une arme nucléaire dans la guerre en Ukraine. « Nous sommes préoccupés par la rhétorique russe sur la possibilité d’un recours à une arme nucléaire », a reconnu le secrétaire d’Etat lors d’un entretien a Bloomberg. « On regarde cela de très près. On a aussi communiqué très clairement sur les conséquences de l’utilisation de toute arme nucléaire« , a-t-il ajouté.

Quant au recours éventuel aux « bombes sales », dont la Russie a accusé l’Ukraine d’utiliser, les Américains surveillent également de très près une éventuelle utilisation du côté de Moscou. « La Russie a l’habitude d’accuser les autres de choses qu’elle envisage elle-même de faire », a estimé Blinken.

Moscou ne cesse d’accuser Kiev de se préparer à l’emploi d’une « bombe sale ». Des accusations démenties et rejetées par Kiev et ses partenaires occidentaux. Le 18 août dernier, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie n’utiliserait son arsenal nucléaire que dans « des circonstances d’urgence » et qu’elle n’avait aucun intérêt à entrer en confrontation directe avec l’Otan et les Etats-Unis.

Ce mardi, le Pape François s’est une fois encore, illustré contre la menace nucléaire qui plane sur l’Ukraine et a réitéré son appel au dialogue et à la paix.