MBS et Macron veulent coopérer pour « atténuer les effets » de la guerre en Ukraine

Le Président de la république française et le Prince héritier d’Arabie saoudite se sont félicités, jeudi, du renforcement des échanges entre le Royaume d’Arabie saoudite et la France.

Le président Francais Emmanuel Macron, s’est entretenu avec le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz AL-Saoud, vice-Président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, à Paris, le 28 juillet 2022. Ils ont exprimé le souhait d’approfondir la relation entre les deux pays et de poursuivre leur concertation pour relever les défis régionaux et globaux, notamment la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président français Emmanuel Macron souhaitent « intensifier la coopération » pour « atténuer les effets en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde » de la guerre en Ukraine, a indiqué vendredi, un communiqué de la présidence française.

Le prince héritier du royaume, premier exportateur de brut, a été reçu jeudi soir pour un dîner de travail à l’Elysée, au cours duquel, le président français « a souligné l’importance de poursuivre la coordination engagée avec l’Arabie saoudite dans la perspective de la diversification des approvisionnements énergétiques des états européens », ajoute le communiqué.

Nucléaire iranien et Liban

Au sujet des négociations en vue d’un retour à l’accord sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron a marqué la nécessité pour l’Iran de saisir tant qu’il est encore temps, l’opportunité qui lui est offerte de revenir au JCPoA. Dans la continuité de la Conférence de Bagdad, qui s’est tenue en août dernier, M. Macron a rappelé l’attachement de la France à toute dynamique visant à favoriser le dialogue et l’intégration régionale.

Sur le Liban, le patron de l’Elysée et le Prince héritier sont convenus de renforcer leur coopération, notamment dans le cadre du mécanisme humanitaire conjoint établi à la suite de la visite du Président de la République à Djeddah en décembre 2021.

Ils ont prévu de continuer à apporter un soutien au profit des population vulnérables du Liban. Ils ont également décidé d’intensifier leurs échanges afin de permettre au Liban de surmonter les défis économiques et politiques par la mise en œuvre rapide des réformes attendues de la part des autorités libanaises.