Mbappé, Vinicius, Foden… Le top 10 des joueurs les plus chers du monde selon le CIES

Le Centre International d’Études du Sport de Neuchâtel a publié ce lundi son classement des joueurs les plus chers de la planète football. Kylian Mbappé est en tête avec une valeur estimée à 205,6 M€.

Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES a dévoilé ce lundi le classement des joueurs les plus chers du monde. Un classement déterminé par un algorithme qui prend en compte plusieurs paramètres notamment le temps de contrat restant du joueur, ses performances et son âge, entre autres. Tout juste prolongé par le Paris SG, Kylian Mbappé est à nouveau en tête. Le natif de Bondy est estimé à 205,6 M€. Une valeur réaliste, quand on sait que le Real Madrid a fait une offre de cette hauteur au PSG pour MBappé l’été dernier, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat.

La deuxième place du classement est occupée par le jeune prodige du Real Madrid Vinicius Jr. L’international Brésilien, qui a explosé cette saison avec les Merengues, a vu sa cote grimper en flèche. L’unique buteur de la finale de Ligue des Champions contre Liverpool au Stade de France (1-0) est désormais évalué à 185,3 M€. Le podium est complété par le sérial buteur Erling Haaland, futur attaquant de Manchester City. Le Norvégien est estimé à 152,6 M€.

À noter que dans le top 10, c’est Manchester City et le FC Barcelone qui sont les plus représentés. On retrouve notamment Phil Foden, 6e (124 M€), et Ruben Dias (9e, 109,6 M€), mais aussi Pedri, 4e (135,1 M€) ; Frenkie de Jong, 7e (112,5 M€) ; et Ferran Torres 10e (109,5 M€).

Le top 10

1- Kylian Mbappé (23 ans, Paris SG, France) – 205,6 M€

2- Vinicius Jr (21 ans, Real Madrid, Brésil) – 185,3 M€

3- Erling Haaland (21 ans, Manchester City, Norvège) – 152,6 M€

4- Pedri (19 ans, FC Barcelone, Espagne) – 135,1 M€

5- Jude Bellingham (18 ans, Borussia Dortmund, Angleterre) – 133,7 M€

6- Phil Foden (22 ans, Manchester City, Angleterre) – 124 M€

7- Frenkie de Jong (25 ans, FC Barcelone, Pays-Bas) – 112,5 M€

8- Luis Diaz (25 ans, Liverpool, Colombie) – 110 M€

9- Ruben Dias (25 ans, Manchester City, Portugal) – 109,6 M€

10- Ferran Torres (22 ans, FC Barcelone, Espagne) – 109,5 M€