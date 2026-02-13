Mayer (Secret Story) quitte la télé-réalité et ouvre son ciné-club

Mayer, ancien candidat de Secret Story, a annoncé la fin de son engagement dans la téléréalité et a lancé à Paris un ciné-club mensuel au Balzac, attirant plus de 380 personnes lors de la première séance. L’initiative, révélée dans une interview au Parisien, marque un changement d’orientation pour le jeune homme, qui avait quitté l’aventure Secret Story quelques jours avant la demi-finale.

Mayer, ancien candidat de Secret Story, a annoncé la fin de son engagement dans la téléréalité et a lancé à Paris un ciné-club mensuel au Balzac, attirant plus de 380 personnes lors de la première séance. L’initiative, révélée dans une interview au Parisien, marque un changement d’orientation pour le jeune homme, qui avait quitté l’aventure Secret Story quelques jours avant la demi-finale.

Selon les éléments publiés, Mayer a pris ses distances avec les programmes de téléréalité pour se consacrer à sa passion pour le cinéma. Contrairement à d’autres anciens candidats comme Aïmed, resté actif sur les formats de divertissement de TFX, Mayer a préféré investir son temps dans la création d’un rendez-vous culturel destiné aux amateurs de films.

Le projet, baptisé Mayer’s Ciné Club, se tient une fois par mois au Balzac, dans le 8e arrondissement de Paris. Pour sa première édition, organisée autour de la thématique de la Saint-Valentin, la programmation a proposé la projection de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Le ciné-club a affiché complet pour cette séance inaugurale.

Publicité

Première réussie : mobilisation, partenaires et programmation à venir

Lors de l’ouverture, plus de 380 personnes se sont déplacées, un chiffre confirmé par Mayer qui s’est dit surpris et satisfait du taux de fréquentation. Sur son compte Instagram, l’ancien candidat a partagé des photographies de la soirée et des remerciements aux participants. Il a également cité le soutien de son frère Zach et évoqué un partenariat avec L’Oréal pour accompagner ce lancement.

Le concept du ciné-club vise, selon Mayer, à rassembler « des passionnés du cinéma » sans distinction entre films d’auteur et cinéma grand public. Il a expliqué que son intérêt pour le septième art remonte à l’enfance, citant comme premiers repères filmiques Thelma & Louise et les œuvres de Quentin Tarantino, et affirmant son désir de ne pas « mettre de barrières » dans la programmation.

Mayer a déjà annoncé la date et le film de la prochaine séance : Gatsby le magnifique, prévu pour le 11 mars. Le fondateur du ciné-club, qui se présente également comme influenceur et rassemble environ 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, considère ce projet comme « le projet dont je suis le plus fier ».

Publicité