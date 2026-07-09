Matt Damon : l’une de ses filles lui a dit pour la première fois qu’elle était fière de lui

Invité du journal télévisé de 20 heures sur France 2 ce 8 juillet, l’acteur américain Matt Damon a livré une confidence familiale rare : l’une de ses filles lui a déclaré pour la première fois « Je suis fière de toi, papa » à l’issue d’une projection du film qu’il présente actuellement. Cette remarque a pris pour lui une valeur particulière, au point qu’il affirme ne plus ressentir le besoin de lire les critiques professionnelles.

Sur le plateau animé par Léa Salamé, Matt Damon et le réalisateur mentionné comme Xavier Nolan étaient venus promouvoir L’Odyssée, long-métrage attendu en salles le 15 juillet et qui revisite le retour d’Ulysse vers Ithaque. Le comédien a décrit l’expérience de tournage comme « le plus fou, le plus dingue » de sa carrière, allant jusqu’à évoquer ce rôle comme éventuellement « le rôle de sa vie ».

Dans ses propos, Matt Damon a également salué la dimension intemporelle du récit d’Homère, évoquée par le réalisateur sur le plateau, et a cité la distribution du film, précisant y avoir partagé l’affiche avec Anne Hathaway, Charlize Terron et Robert Pattinson. Il a insisté sur les thèmes abordés par le film : la famille, l’amour, le deuil, la guerre et le retour au foyer.

Une émotion familiale partagée après la projection

Lors de l’entretien, Matt Damon a confirmé que ses trois filles avaient vu L’Odyssée et qu’elles avaient « adoré » le film. Il a donné les prénoms et âges mentionnés lors de l’émission : Isabella (20 ans), Gia Zavala (17 ans) et Stella Zavala (15 ans). Les enfants sont nés de son union avec une femme décrite dans l’intervention comme une barmaid argentine rencontrée à Miami.

Le comédien a raconté qu’« une fille en particulier », qu’il considère comme sa critique la plus sévère, lui avait dit à la fin de la projection : « Ah, je suis fière de toi papa ». Il a qualifié ce moment de « particulier » et a déclaré que cette reconnaissance familiale remplaçait à ses yeux la lecture des critiques professionnelles.

Interrogé par Léa Salamé pour savoir s’il s’agissait de la première fois que sa fille lui exprimait cette fierté, Matt Damon a répondu affirmativement. Il a comparé cette approbation à celle d’un confrère influent : « c’est comme recevoir un compliment de Chris », en précisant entre parenthèses « (Christopher Nolan, N.D.L.R.) », avant d’ajouter que ces compliments sont rares.

Ces déclarations ont été tenues en direct lors de l’édition du JT du 8 juillet, dans le cadre de la promotion du film dont la sortie en salles est programmée au 15 juillet.