Mathilde Seigner outrée par des propos entendus à l’enterrement de Nadia Farès

Invitée de Pascal Praud sur Europe 1 mercredi 24 juin 2026, l’actrice Mathilde Seigner a raconté ce qu’elle a vécu aux obsèques de Nadia Farès et dénoncé des comportements qu’elle juge indécents lors de certaines cérémonies de personnalités. Sur le ton à la fois choqué et amer, elle a expliqué que des propos tenus ce jour-là l’avaient profondément heurtée et livré un constat plus large sur la manière dont certains acteurs du milieu people se comportent lors d’adieux publics.

Mathilde Seigner, connue pour son franc-parler, a décrit des scènes où le recueillement est éclipsé par des pratiques de mise en avant. Invitée sur Europe 1, elle a expliqué : « Il y a une chose qui me fait rire, mais qui n’est pas drôle, c’est les gens qui viennent aux enterrements des gens connus. Quand on observe, c’est comme une avant-première. Ils viennent vendre leurs trucs… » Ces mots résument son sentiment selon lequel des obsèques de personnalités peuvent parfois se transformer en lieux de promotion ou de réseautage.

Dans son intervention, l’actrice a assuré qu’elle ne révélerait pas l’identité des personnes ayant tenu des propos qu’elle jugeait déplacés, mais elle a rapporté la phrase qui l’a marquée. Décrivant l’enterrement de Nadia Farès, célébré le 24 avril 2026 à l’église Saint-Jean-de-Montmartre à Paris, Mathilde Seigner a rapporté : « Ce que j’ai entendu, je ne dirais pas qui, au moment de l’enterrement de Nadia Farès. Des gens qui disaient : ‘J’allais la faire tourner, c’est con’. »

Un enterrement devenu « avant-première »

Mathilde Seigner a replacé cet épisode dans un constat général sur les obsèques de célébrités, où, selon elle, l’apparence et l’opportunisme prennent parfois le pas sur le deuil. Elle a illustré son propos en évoquant l’image qu’elle s’est faite sur le moment : « J’imaginais mon propre enterrement, ça me fait marrer : ‘Ah, j’allais lui proposer ce rôle… C’est dommage, on aurait dû le faire avant.’ C’est des trucs comme ça que je trouve aberrant ».

Les commentaires de l’actrice interviennent alors que les obsèques de Nadia Farès avaient rassemblé de nombreuses personnalités du cinéma et des médias. Nadia Farès, née le 20 décembre 1968 à Marrakech, est décédée le 17 avril 2026 à l’âge de 57 ans. Le 11 avril, elle avait été victime d’un malaise cardiaque lors d’une séance de natation, retrouvée inanimée au fond d’un bassin avant d’être réanimée par les secours ; elle avait ensuite été maintenue en coma artificiel pendant six jours, jusqu’à l’annonce de son décès par ses filles.

Connue notamment pour son rôle dans le film Les Rivières pourpres, Nadia Farès s’apprêtait également à réaliser son premier long-métrage. Lors de la cérémonie d’adieu, le cercueil avait été porté par trois de ses proches, Jonathan Cohen, François Vincentelli et Yannick Samot. Plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles Guillaume Canet, Elsa Zylberstein, Claire Chazal et Laeticia Hallyday.

Sur Europe 1, Mathilde Seigner a fait part de son indignation sans nommer les auteurs des propos. Elle a insisté sur la confrontation entre le désir de recueillement et des comportements qu’elle juge opportunistes au sein du milieu du spectacle.