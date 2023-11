Mark Zuckerberg hospitalisé après un « grave » accident

- Publicité-

Le fondateur de Méta (anciennement Facebook), Mark Zuckerberg, a subi une intervention chirurgicale suite à une blessure au genou subie lors d’un entraînement de MMA.

Mark Zuckerberg fait face à des problèmes de santé suite à un incident regrettable. Le magnat de la tech a annoncé s’être blessé pendant un entraînement de MMA (arts martiaux mixtes), un sport de combat violent, dans une publication sur Instagram.

« Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur (ACL) pendant un combat et je viens de sortir d’une opération pour le remplacer. Je m’entraînais pour une compétition de MMA au début de l’année prochaine, mais maintenant c’est un peu retardé. J’ai toujours hâte d’y participer après ma guérison », a écrit ce vendredi Mark Zuckerberg en légende d’une photo où on le voit allongé dans un lit d’hôpital, le genou dans une attelle.

Mark Zuckerberg, un adepte de MMA

Le créateur de Meta est un amoureux de MMA, cette pratique sportive qui mélange les différents arts martiaux lors d’un violent combat dans une cage en forme d’octogone. La patron du méta a même répondu favorablement l’été dernier à un défi de son nouveau concurrent direct Elon Musk qui a posté sur son compte « je suis prêt pour un combat en cage » faisant référence à la cage dans laquelle se déroulent les combats de MMA.



En réponse, Zuckerberg a répondu à son rival, « Envoie moi l’adresse seulement ». Prévu pour se dérouler le 26 aoute passé, le combat baptisé le choc des titans par les internautes a finalement été repoussé à une date ultérieure.