Mark Schwarzer: “Onana vit le même calvaire que cet ancien gardien de Manchester City”

L’ancien gardien de but autrichien, Mark Schwarzer, s’est également prononcé sur la situation d’André Onana, en difficulté à Manchester United en ce début de saison.

Les déboires exponentiels d’André Onana à Manchester United inquiètent les anciens gardiens de but légendaire de la Premier League. Outre ses 19 buts concédés en 11 matchs toutes compétitions confondues, le gardien de but camerounais reste également sur six fautes de mains grossières qui ont parfois coûté la victoire aux hommes d’Erik ten Hag.

Dans une interview relayée par Football 365, Mark Schwarzer a également évoqué la situation du Lion Indomptable. Et l’ancien gardien de but autrichien confie que le cas du natif de Nkol Ngok lui rappelle celui de l’ex-portier de Manchester City, Claudio Bravo.

« Ce n’est pas une situation qui est propre à Onana, et cela me rappelle beaucoup l’arrivée de Claudio Bravo à Manchester City. Bravo était habitué à jouer comme Pep le voulait. Ils se connaissaient très, très bien et même s’il était un bon gardien de but, il était plus connu pour ses capacités avec ses pieds et son jeu depuis l’arrière. Mais la difficulté était que Manchester City n’était pas Barcelone. Ils jouaient différemment. City avait une multitude de nouveaux joueurs avec lesquels Bravo s’habituait aussi et ils surjouaient parfois, rendaient les choses inutilement compliquées et faisaient des erreurs lorsqu’ils étaient pressés », a lâché l’expérimenté gardien.

Schwarzer met Onana en garde

L’ancien portier australien invite subtilement le dernier rempart des Red Devils à s’inspirer de l’échec du Chilien afin de se remettre d’aplomb le plus rapidement possible. « Et c’est là que Bravo s’est fait surprendre et que sa plus grande force s’est transformée en sa plus grande faiblesse, car il ne pouvait pas l’utiliser. Il a été exposé à cause de sa qualité de main, qui était en dessous du niveau de ses capacités avec ses pieds. C’est la même chose avec Onana », a ainsi conclut Mark Schwarzer.