Marion Rousse répond à la colère des téléspectateurs sur la diffusion du Tour de France Femmes

Ce samedi 1er août a vu le lancement officiel de la cinquième édition du Tour de France Femmes, une course cycliste majeure relancée en 2022 par Amaury Sport Organisation (ASO). Depuis sa réintroduction, cet événement connaît une progression rapide en termes d’attractivité et d’audience, attirant un public de plus en plus large. Marion Rousse, directrice de cette compétition féminine depuis ses débuts, souligne ce succès grandissant avec satisfaction, tout en insistant sur les défis qui subsistent, notamment en matière de couverture médiatique complète.

En l’espace de trois ans seulement, le Tour de France Femmes a su s’imposer sur la scène du cyclisme international féminin. Marion Rousse exprime son étonnement quant à cette évolution spectaculaire. Elle rappelle que l’année précédente, l’événement a franchi un palier significatif en matière d’affluence, égalant quasiment celle du Tour de France masculin : « L’année dernière, on a vraiment passé un cap en termes d’affluence. Il n’y a plus de différence d’affluence entre les hommes et les femmes, c’était quelque chose que je n’avais pas envisagé, du moins pas aussi rapidement« , a-t-elle déclaré au micro d’ICI. Ce constat reflète un engouement populaire inédit, témoignant du potentiel croissant du cyclisme féminin sur le plan médiatique et sportif.

Toutefois, malgré cette dynamique positive, la visibilité offerte aux coureuses reste insuffisante aux yeux de nombreux observateurs. La diffusion télévisée complète des étapes constitue un point particulièrement sensible, qui suscite débats et critiques dans l’univers du cyclisme.

Diffusion partielle des étapes : un enjeu majeur pour le cyclisme féminin

Le Tour de France Femmes se compose de neuf étapes, mais seules trois d’entre elles sont retransmises en intégralité à la télévision. Cette situation contraste fortement avec la couverture accordée à la compétition masculine, où toutes les étapes bénéficient d’une diffusion complète. Cette disparité a été vivement relevée par des internautes et passionnés de cyclisme sur les réseaux sociaux, qui dénoncent une visibilité insuffisante des performances des athlètes féminines.

Sur Twitter, plusieurs messages ont mis en lumière cette problématique. Parmi eux, on peut lire des remarques telles que : « Pourquoi pas de diffusion intégrale ? Quel intérêt d’imposer une heure de rediffusion sur la clique royale anglaise plutôt que d’honorer les professionnelles du cyclisme ? » ou encore « C’est France Télévisions quoi. Comme le podium bâclé en montrant uniquement le Maillot jaune ! Service minimum pour le Tour de France femmes comme chaque année« . Ces critiques traduisent une frustration partagée concernant le traitement médiatique réservé à la compétition féminine, jugé insuffisant pour mettre en valeur les coureuses et encourager le développement du cyclisme féminin.

Interrogée sur ce sujet lors du coup d’envoi de la course cette année, Marion Rousse a pris la parole pour nuancer et exposer les efforts en cours. Elle a reconnu que la question d’une diffusion intégrale des étapes est désormais au cœur des discussions entre les différents acteurs, notamment ASO et France Télévisions, la chaîne historique partenaire de l’événement. « C’est une réflexion qu’on a à l’heure actuelle et qu’on n’avait pas avant. J’en ai beaucoup parlé avec France Télévisions, avec ASO. Il y a une réelle réflexion pour diffuser les étapes en intégralité à l’avenir, parce que les filles le méritent, parce que ça fonctionne bien en termes d’audience. Le public a envie de voir du cyclisme féminin et c’est génial« , a-t-elle indiqué.

Marion Rousse a rappelé que lors de la première édition récente, la priorité était de tester la viabilité de l’événement. Elle souligne par ailleurs que la diffusion intégrale du Tour de France masculin n’a été mise en place qu’à partir de 2017. Cette démarche nécessite des moyens financiers et organisationnels importants, ce qui explique les contraintes actuelles. Cependant, la directrice du Tour de France Femmes espère que les bonnes audiences obtenues cette année pourront justifier une évolution vers une couverture télévisée plus complète dans les éditions futures. « Bien sûr, tout est question de moyens. Mais il y a une vraie réflexion, on espère tendre vers ça« , a-t-elle conclu.