Marine Delterme et Florian Zeller cultivent un jardin près de Honfleur

Ce 18 mars 2026, Marine Delterme fête ses 58 ans. Révélée au grand public par son rôle-titre dans la série Alice Nevers sur TF1, la comédienne a choisi depuis plusieurs années un mode de vie discret en Normandie, où elle partage son quotidien avec l’écrivain et réalisateur Florian Zeller , à proximité de Honfleur.

Après des années passées à Paris et une carrière très exposée sur les plateaux, Marine Delterme privilégie aujourd’hui la tranquillité d’une propriété entourée de nature. Sur les réseaux sociaux, elle offre parfois des aperçus de ce quotidien domestique — une photo prise devant la maison, en salopette rose, accompagnée de la légende « Sur le seuil de ma maison, mon endroit préféré au monde », a ainsi été relayée par la comédienne.

Le couple s’est rencontré au début des années 2000, lors d’un portrait réalisé par l’homme qui allait devenir dramaturge et cinéaste; à l’époque, Florian Zeller était journaliste. Ils se sont mariés en 2010 et sont parents d’un fils, Roman, né en 2008. Marine Delterme est également mère de Gabriel, né en 1998, issu d’une précédente relation avec l’acteur suisse Jean‑Philippe Écoffey.

Une maison au calme, terrain de création et de vie familiale

Située à quelques kilomètres de Honfleur, réputée pour son port pittoresque et son histoire artistique, la propriété du couple est décrite comme un refuge protégé des regards et baigné de lumière. Entre prairies, arbres et massifs fleuris, l’endroit structure le tempo de leurs journées : promenades, lectures, travail d’écriture et entretien du jardin figurent parmi les activités du quotidien.

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Le jardin occupe une place centrale dans la vie du foyer. Marine Delterme et Florian Zeller ont aménagé et fait évoluer cet espace au fil des saisons : plantations, créations de nouveaux massifs et entretien régulier constituent une part importante de leur routine. Lors de leur mariage, le couple avait notamment inscrit sur sa liste de cadeaux une demande symbolique : des arbres à planter sur la propriété, geste qualifié par les intéressés de façon de voir grandir ensemble leur paysage.

Marine Delterme se décrit elle‑même comme réservée et attachée à la discrétion. Elle évoque la possibilité de rester plusieurs jours sans sortir de chez elle ou de passer de longues journées dans son atelier, consacrées à l’écriture ou à la peinture. Ces choix témoignent d’un recentrage sur des activités personnelles et artistiques, loin du tumulte médiatique.

Pour Florian Zeller, récompensé internationalement notamment pour son travail sur le scénario de The Father, la maison constitue également un lieu propice à la création. Le calme de la campagne normande est cité comme un environnement favorable à l’écriture et à la mise au point de projets littéraires et cinématographiques.