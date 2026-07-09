Marine Delplace nommée membre du jury du festival du film d’Angoulême

Marine Delplace , révélée par la Star Academy et sacrée le 25 janvier 2025, a été choisie pour siéger au jury de la prochaine édition du Festival du film francophone d’Angoulême , annonce faite le mercredi 9 juillet. À 24 ans, la jeune chanteuse voit sa présence dans un jury cinématographique confirmer une visibilité accrue dans le paysage culturel français.

Originaire de Lille et diplômée en odontologie, Marine Delplace partage depuis l’enfance une pratique musicale régulière : piano dès l’âge de six ans, puis ukulélé. Candidate de la Star Academy 2024, elle a remporté l’émission en janvier 2025, victoire qui a mis en lumière sa trajectoire artistique au sein d’un public élargi.

Depuis son sacre, Marine Delplace multiplie les apparitions publiques et les projets professionnels. Selon les éléments rapportés, la jeune artiste a déjà publié ses premiers titres, enchaîné des rendez-vous médiatiques et rencontré son public dans diverses manifestations. Bien qu’elle exerce la profession de dentiste, elle se dit prête à faire de la musique sa vocation principale.

Une nomination qui élargit son champ d’intervention culturelle

La nomination de Marine Delplace au jury du Festival du film francophone d’Angoulême la place pour la première fois dans un rôle de décision au sein d’un événement consacré au cinéma. Les jurys de festivals ont pour mission d’évaluer les œuvres présentées et d’attribuer les récompenses prévues par la sélection ; la présence d’une artiste issue du monde de la chanson témoigne d’un croisement des disciplines au sein des jurys contemporains.

Le Festival du film francophone d’Angoulême réunit annuellement réalisateurs, comédiens, scénaristes et autres professionnels du secteur pour présenter et défendre des films francophones. Être invitée à siéger à ce type d’événement signifie pour Marine Delplace une reconnaissance formelle de son image et de son influence au-delà des scènes musicales, selon les communiqués relatés.

Au sein du jury, la chanteuse participera à l’attribution des différentes distinctions décernées pendant le festival, aux côtés d’autres personnalités du monde artistique. Cette responsabilité implique des séances de projection, des délibérations collectives et une évaluation comparative des films en compétition, tâches classiques des jurys de festivals.

Sur le plan personnel, le portrait dressé de Marine Delplace dans les sources la présente comme une personnalité contrastée : exubérante et joyeuse au quotidien, elle adopte une attitude plus posée et concentrée sur scène. Ses loisirs cités incluent le tricot et la transmission de spécialités culinaires régionales, comme la tarte au maroilles.

La communication officielle de sa nomination a été faite le 9 juillet ; la composition exacte du jury et le calendrier détaillé des séances de délibération n’ont pas été précisés dans les éléments diffusés lors de cette annonce.