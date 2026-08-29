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Marine Delplace dit vouloir jouer au cinéma et avoir déjà passé un casting

Marine Delplace a déclaré dans un entretien publié le 29 août vouloir jouer au cinéma, être inscrite dans une agence de cinéma et avoir déjà passé un casting pour une série de France Télévisions. La chanteuse participe cette année au Festival du film francophone d’Angoulême comme membre du jury.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
22vues
Marine Delplace dit vouloir jouer au cinéma et avoir déjà passé un casting
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Le site officiel du festival la présente dans la composition du jury 2026. Le Parisien rappelle de son côté que Marine Delplace s’est fait connaître en remportant la Star Academy en janvier 2025.

Ces déclarations dessinent une nouvelle piste dans le parcours de l’artiste, que le festival présente comme autrice-compositrice-interprète et musicienne. Elles ajoutent une ambition de comédienne à une trajectoire jusqu’ici identifiée au chant.

AlloCiné la crédite aussi dans les voix locales de Bob l’éponge – Le film : un pour tous, tous pirates !, pour le rôle de l’ouvreuse de parc d’attraction.

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