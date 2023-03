Mardi gras en Côte d’ivoire: Dominique Ouattara offre 2 millions de FCFA à son sosie

La première dame ivoirienne Dominique Ouattara a rencontré ce mardi la petite El Khayat Sirine Latifa, qui s’était déguisée en elle lors de la célébration du mardi gras il y a quelques semaines.

Le Mardi gras est une période de célébration et de fête dans de nombreuses cultures à travers le monde. En Côte d’Ivoire, cette fête revêt une signification particulière pour les établissements scolaires maternels, qui encouragent les parents à habiller leurs enfants dans des tenues traditionnelles, professionnelles ou même en les déguisant en des personnalités publiques.

Pour cette année 2023, c’est le look incroyable d’une petite fille qui s’est déguisée en la première Dame, Dominique Ouattara qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quelques semaines après cette parfaite imitation qui a retenu l’attention de tout le monde, l’épouse du président Alassane Ouattara a finalement rencontré son « sosie » qui était accompagnée pour la circonstance de son « garde de corps.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue à son cabinet, Dominique Ouattara, a offert un don de deux millions de francs CFA à El Khayat Sirine Latifa ainsi qu’un million de francs CFA à son garde de corps, dans le but d’aider à financer leur scolarité. De plus, la fondatrice de Children Of Africa et Première dame de Côte d’Ivoire, a remis à la petite fille et à son accompagnatrice des jeux éducatifs pour les aider dans leur apprentissage. Les mamans des deux enfants ont également reçu des pagnes offerts par la Première dame. Enfin, il a été annoncé que les deux petites filles seraient invitées à l’arbre de Noël organisé par la Fondation Children of Africa en décembre.