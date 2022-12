Manœuvres navales Russie -Chine: une réponse à la position « agressive » des États-Unis en Asie

La Russie et la Chine ont débuté cette semaine, des manœuvres navales conjointes. Ses exercices militaires qui se déroulent au sud de Shanghai constituent une « réaction » à la position « agressive » des États-Unis en Asie, selon Moscou.

Toujours dans son discours face à l’armée, le chef d’état-major russe a affirmé que les manœuvres navales prévues cette semaine par les marines russe et chinoise en mer de Chine orientale étaient réalisées en « réaction » à la position « agressive » des États-Unis en Asie.

« Cette coopération est une réaction naturelle à l’accumulation agressive du potentiel militaire américain dans la région », a argué Valéri Guerassimov, l’objectif étant « d’accroître » la capacité des armées « à résister aux nouveaux défis et nouvelles menaces ».

« Approfondir » la coopération russo-chinoise

Selon la Chine, les exercices navals sino-russes visent à « approfondir » la coopération entre les deux pays dont l’alliance anti-occidentale non officielle s’est renforcée depuis l’offensive russe en Ukraine.

Les exercices se déroulent au large des côtes de la province du Zhejiang, au sud de Shanghai, jusqu’à mardi prochain, selon un bref avis publié lundi par l’aile militaire du parti communiste chinois.

Depuis quelques années, la Chine et la Russie ont renforcé leur coopération notamment au plan militaire. En septembre, la Chine a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer à un vaste exercice conjoint avec la Russie. La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis à propos de Taïwan.