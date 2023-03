Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les manifestations en Géorgie cette semaine d’être une tentative de coup d’État et a comparé les événements à la révolution ukrainienne de 2014.

Les manifestations en Géorgie cette semaine ont suscité la réaction de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a accusé les manifestants de tenter de renverser le gouvernement actuel de manière illégale et violente. Il a également comparé les manifestations à la révolution ukrainienne de 2014, qualifiant les événements de « Maïdan à Kiev ».

La cause principale de ces manifestations est la proposition de loi géorgienne sur les « agents de l’étranger », qui a suscité une vague de mécontentement dans le pays. Ce projet de loi est basé sur un texte russe similaire et vise à réglementer les activités des organisations non gouvernementales qui reçoivent un financement étranger. Les manifestants ont critiqué cette loi, la considérant comme une restriction de la liberté d’expression et une atteinte aux droits de l’homme.

Sergueï Lavrov a affirmé que cette loi était un prétexte pour tenter un changement de régime violent en Géorgie, orchestré par l’Occident. Cette accusation a été fermement rejetée par les autorités géorgiennes qui ont réitéré leur engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit.

Moscou accuse Washington

Depuis plusieurs jours, des manifestations secouent la Géorgie, pays du Caucase voisin de la Russie. Dans un contexte géopolitique tendu, le Kremlin a pointé du doigt l’implication des États-Unis dans ces événements.

En effet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la déclaration de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, depuis New York, était la preuve de l’ingérence américaine dans les manifestations. Selon Peskov, cette intervention est « le signe que la main bien visible de quelqu’un cherche à provoquer un sentiment antirusse ».

Les manifestations continuent en Géorgie, et les observateurs internationaux suivent attentivement l’évolution de la situation dans ce pays du Caucase.