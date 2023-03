Manifestations en France : le Conseil de l’Europe s’alarme d’un « usage excessif de la force »

La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a exprimé son inquiétude face à l’usage « excessif de la force » par les agents de l’État envers les manifestants contre la réforme des retraites en France. Elle appelle le gouvernement français à respecter le droit de manifester.

Les manifestations contre la réforme des retraites en France ont été marquées par des incidents violents, dont certains ont visé les forces de l’ordre. Toutefois, pour la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ces actes ne peuvent pas justifier l’usage excessif de la force par les agents de l’État. Elle rappelle que les manifestants pacifiques ont le droit à la liberté de réunion, qui ne doit pas être entravé par des actes de violence isolés.

Dunja Mijatovic souligne également que l’usage excessif de la force est contraire aux normes internationales en matière de droits de l’homme, et que cela peut avoir des conséquences graves, notamment en matière de blessures et de décès. Elle appelle donc le gouvernement français à respecter ses obligations en matière de droits de l’homme et à garantir le droit à la liberté de réunion pour tous les citoyens.

L’alarme exprimée par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe met en lumière l’importance de protéger les droits de l’homme lors des manifestations. La liberté de réunion pacifique est un droit fondamental, qui doit être respecté en toutes circonstances. Les autorités doivent donc faire preuve de retenue dans l’usage de la force, et veiller à ce que les manifestations se déroulent dans le calme et le respect des droits de tous les citoyens.